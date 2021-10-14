يعمل جهاز المناعة على حماية الجسم من عدد من المواد الضارة، بما في ذلك الخلايا السرطانية و السموم والفيروسات، ولكن مع التقدم في العمر، يمكن أن يفقد جهاز المناعة قدرته على حماية الجسم بشكل كامل.

ونشر موقع "أسيست يد" مجموعة من المعلومات التي يمكن أن تساعد في تقوية جهاز المناعة لدى كبار السن.

* اللقاحات

تقدم لقاحات الإنفلونزا والالتهاب الرئوي خط دفاع لا يقدر بثمن ضد الأمراض التي تصيب كبار السن، لذلك يجب اتباع إرشادات اللقاح على النحو الموصى به من قبل طبيب الرعاية الأولية من أجل حماية المسنين من الإصابة بالمرض.

* تمرين

لا يمكن المبالغة في الفوائد العديدة للتمرين، بما في ذلك الدور الذي يلعبه النشاط البدني في تقوية جهاز المناعة لديك، حيث إن المشي اليومي يمكن أن يحفز إنتاج الأجسام المضادة وخلايا الدم البيضاء التي تمنع البكتيريا والفيروسات بينما تحارب كل شيء من السرطان إلى أمراض القلب.

ويمكن أن تساعد التمارين أيضًا في تقوية الأجسام الضعيفة وتقليل حدوث الإجهاد والسقوط المفاجئ، في حين أن الجهاز المناعي الضعيف يمكن أن يتداخل مع عملية الشفاء، فإن دمج تمارين تحمل الوزن في روتين كبار السن يمكن أن يوقف هذه الحلقة.

* تناول الطعام بشكل جيد

النظام الغذائي الغني بالأطعمة النباتية والقليل من الدهون المشبعة هو طريقة بسيطة لدعم جهاز المناعة، حيث إن النقص الغذائي البسيط يمكن أن يغير الاستجابة المناعية لكبار السن، بينما الكميات المتواضعة من المغذيات الدقيقة، مثل السيلينيوم والزنك والنحاس والحديد وحمض الفوليك والفيتامينات A و C و E و B6، يمكن أن تؤثر سلبيا بشكل قوي.

* عدم التدخين

يضعف التدخين جهاز المناعة ويعرض الشخص المصاب بالشيخوخة لخطر متزايد للتهديدات الصحية المتعددة، حيث تشير بعض الأبحاث إلى أن التدخين لا يتدخل فقط في إنتاج الجسم للأجسام المضادة لمكافحة الأمراض، ولكنه قد يتسبب أيضًا في مهاجمة الجهاز المناعي للرئتين، ما يؤدي إلى زيادة مشاكل الجهاز التنفسي والرئوي.