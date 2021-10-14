قال رئيس وزراء لبنان الأسبق، سعد الحريري، إن «ما حصل اليوم في ‎بيروت من مشاهد إطلاق نار وقذائف وانتشار للمسلحين أعاد بالذاكرة لصور الحرب الأهلية البغيضة»، لافتًا إلى أنه «أمر مرفوض بكل المقاييس، ومستنكر ومدان بأشد التعابير والكلمات».



وأضاف خلال تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس: «إننا إذ نتقدم بالتعازي لأهالي الضحايا الذين سقطوا ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى»، مناشدًا الجميع اعتماد الحوار وسيلة لحل المشاكل ورفض الانجرار إلى الفتنة التي قد تجر البلاد إلى ما لا يحمد عقباه.



ودعا الجيش والقوى الأمنية إلى اتخاذ أقصى الإجراءات والتدابير؛ لمنع كل أشكال إطلاق النار، وتوقيف المسلحين وحماية المدنيين ومنع الاعتداء عليهم وحماية الممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على السلم الأهلي.



وتابع: «‏لعل ما حصل اليوم على بشاعته يشكل صحوة ضمير للجميع بعدم اللعب بالسلم الأهلي وإلى احترام الدستور وتطبيق القوانين والحفاظ على الدولة ومؤسساتها التي هي حاضنة لجميع اللبنانيين، اتقوا الله بلبنان وأهله يكفيهم ما يعانون من أزمات».





صدر عن الرئيس سعد الحريري البيان الاتي:

ان ما حصل اليوم في #بيروت من مشاهد اطلاق نار وقذائف وانتشار للمسلحين اعادنا بالذاكرة لصور الحرب الاهلية البغيضة، هو امر مرفوض بكل المقاييس، ومستنكر ومدان بأشد التعابير والكلمات.

١/٤ — Saad Hariri (@saadhariri) October 14, 2021





وشهد محيط قصر العدل في بيروت، وتحديدا منطقة الطيونة حيث يتجمع مناصرو حزب الله وحركة أمل للتوجه نحو الاعتصام الذي يقام ضد القاضي طارق البيطار، إطلاق كثيف للنار.



وتم إطلاق النار على المحتجين، الذي بدورهم قاموا بالرد على مصادر إطلاق النيران، فيما حضرت سيارات الإسعاف بعد ورود معلومات عن سقوط عدد من الإصابات.