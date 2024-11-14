 بتواجد الشناوي.. «فيفا» يبدأ الترويج لمونديال الأندية 2025 - بوابة الشروق
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بتواجد الشناوي.. «فيفا» يبدأ الترويج لمونديال الأندية 2025

محمد عاطف
نشر في: الخميس 14 نوفمبر 2024 - 11:35 م | آخر تحديث: الخميس 14 نوفمبر 2024 - 11:36 م

نشر الحساب الرسمي لبطولة كأس العالم للأندية، مساء اليوم الخميس، صورة ترويجية للنسخة القادمة من البطولة، المقرر إقامتها في الصيف القادم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قد كشف مساء اليوم الخميبس، عن كأس النسخة الموسعة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية، والتي ستقام بمشاركة 32 ناديًا لأول مرة.

وشهدت الصورة الترويجية لمونديال الأندية 2025، تواجد محمد الشناوي كممثل عن فريق الأهلي، الذي سيشارك في البطولة بصفته بطلاً لقارة إفريقيا.

كما تصدر الصورة الترويجية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي الأمريكي، بالإضافة إلى النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.


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