حجازي يطارد رقما جديدا في قمة الأهلي والاتحاد بمونديال الأندية

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يتطلع أحمد حجازي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي والمنتخب الوطني، إلى تحقيق رقمًا جديدًا وكتابة التاريخ في منافسات كأس العالم للأندية.

وذلك بعدما تأهل الفريق السعودي لمواجهة الأهلي في الدور ربع النهائي من المسابقة.

وتواجد أحمد حجازي على رأس تشكيل اتحاد جدة في مواجهة أوكلاند سيتي في المباراة الافتتاحية للبطولة، والتي حسمها العميد بثلاثية نظيفة.

وبات أحمد حجازي على موعد مع كتابة التاريخ، إذ أصبح ثالث لاعب مصري من خارج النادي الأهلي، يُشارك في بطولة كأس العالم للأندية.

وكان حسين الشحات أول لاعب مصري من خارج النادي الأهلي، يُشارك في بطولة كأس العالم للأندية وذلك خلال نسخة العام 2018، رفقة نادي العين الإماراتي.

وشهدت نسخة 2018 من بطولة كأس العالم للأندية، تألق حسين الشحات سواء في مباراة الترجي التونسي بالدور نصف النهائي وإحراز هدف من ثلاثية العين، أو حتى التألق في المباراة النهائية أمام ريال مدريد، وتحقيق الميدالية الفضية.

وعقب حسين الشحات، جاء الدور على محمد صلاح لكتابة اسمه والمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، وهو ما تحقق في نسخة 2019 رفقة نادي ليفربول.

وشارك محمد صلاح في مباراتي مونتيري المكسيكي بنصف النهائي، ثم فلامنجو البرازيلي في النهائي، بالإضافة إلى تحقيقه لقب بطولة كأس العالم للأندية كأول لاعب مصري، كما حصد جائزة أفضل لاعب بالبطولة.

ويمتلك أحمد حجازي، فرصة ذهبية لتكرار ما حققه الثنائي المصري من إنجازات في البطولة، حال تخطي الأهلي في الدور ربع النهائي.