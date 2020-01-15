قال المهندس عبدالرحمن شلبي، مستشار وزارة الري والموارد المائية وأحد المشاركين في بناء السد العالي، إن السد يعتبر الابن البكر بالنسبة له حيث مثل أمنية له منذ الصغر، مضيفًا أنه كان قارئًا جيدًا لكل الأخبار الخاصة به، وانزعج بشدة عندما سحب البنك الدولي تمويله له، وأنه تابع جيدًا جولات الزعيم الراحل جمال عبد الناصر لبناء السد.

وأضاف، خلال حواره مع برنامج "من مصر"، أنه سافر إلى أسوان فورًا بعد تقدمه لوزارة الري للعمل في السد العالي عام 1963، موضحًا أن سحب تمويل السد العالي صدم الشعب المصري الذي رفض ذلك وصمم على بنائه، وأنه اندفع بوازع وطني للعمل في السد.

وأوضح أنه من أبناء مدينة بركة السبع التابعة لمحافظة المنوفية؛ لذا تأثر بالمياه التي تروي الأراضي الزراعية بالمناطق الريفية، ولاحظ حينها إن المياه لا تكفي الفلاحين، ما أثر في نفسه.

وتابع "شلبي"، أنه كان يعتقد بالفعل أن السد العالي سوف يحل مشكلات المياه، مضيفًا أنه في طريقه إلى أسوان بالقطار كان بصحبته خريجين من الكثير من الجامعات المصرية، وأن شركة كيما أسوان أعطت هيئة السد العالي مساكنها الخالية كإعارة ليسكن المهندسون فيها مع عائلاتهم.