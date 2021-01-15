التحالف العربي: تدمير 3 طائرات مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية، اليوم الجمعة، تدمير ثلاث طائرات دون طيار "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية من محافظة الحديدة اليمنية باتجاه المملكة.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، في بيان له "أن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم الجمعة من اعتراض وتدمير ثلاث طائرات دون طيار "مفخخة" كانت باتجاه المملكة".

وأوضح العميد المالكي" أن الطائرات بدون طيار (المفخخة) تم رصد إطلاقها من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة (الحديدة) وتم اعتراضها وتدميرها".

وأضاف أن" المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة بخرق اتفاق (ستوكهولم) وخرق وقف إطلاق النار بالحديدة، وتواصل اتخاذ محافظة الحديدة مكاناً لانطلاق الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار (المفخخة)، وكذلك إطلاق هجمات القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد"، مؤكدا ان ذلك "يمثل تهديدا حقيقيا للأمن الإقليمي والدولي وتقويض للجهود السياسية لاتفاق (ستوكهولم)".

وأوضح العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية مع استمرار دعم الجهود السياسية للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لإنهاء الانقلاب والوصول إلى حل سياسي شامل.

وتقود السعودية، منذ أذار/مارس 2015، التحالف العربي الذي يدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران.