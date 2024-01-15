بوينج تعزز إجراءات مراقبة الجودة في مصانع طائراتها

أعلنت شركة صناعة الطائرات الأمريكية بوينج، اعتزامها زيادة عمليات فحص طائراتها في مراحل الإنتاج وفتح مصانعها أمام شركات الطيران العميلة في إطار مساعيها لتحسين إجراءات مراقبة الجودة في أعقاب الحادث الذي تعرضت له إحدى طائراتها لدى شركة الطيران الأمريكية ألاسكا أيرلاينز في وقت سابق من الشهر الحالي.

وقال ستان ديل رئيس قطاع الطائرات المدنية في بوينج في خطاب إلى العاملين في الشركة، إنها أرسلت فريقا للعمل مع شركة سبريت أيرو سيستمز أكبر مورديها، وستراجع وتفحص تركيب باب الخروج الأوسط في الطائرة قبل تركيب مكونات جسم الطائرة في بوينج.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ديل قوله، إن الشركة ستستعين بطرف مستقل لمراجعة إجراءات مراقبة الجودة لديها واقتراح أي تحسينات مطلوبة، مضيفة طبقة جديدة إلى إجراءات الفحص والتدقيق إلى عملية التصنيع.

وقال ديل: "كل شي نقوم به يجب أن يتوافق مع متطلبات نظام إدارة الجودة لدينا، وأي شيء أقل من ذلك غير مقبول، على كل واحد منا أن يتحمل المسؤولية شخصيا عن هذا العمل المهم".

وفي الأسبوع الماضي بدأت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية تحقيقا رسميا بشأن عمليات شركة بوينج، في أعقاب الحادث الذي تعرضت له طائرة ركاب من إنتاج الشركة الأسبوع قبل الماضي.

وقالت إدارة الطيران الأمريكية إنه يتعين أن تلبي ممارسات الإنتاج في بوينج معايير السلامة، وأضافت أن الحادث الذي تعرضت له طائرة تابعة لشركة طيران ألاسكا إيرلاينز، وهي من طراز بوينج 737 ماكس 9 "، كان يجب ألا يحدث على الإطلاق، ولا يمكن أن يتكرر مرة أخرى".

وذكرت إدارة الطيران أنها تسعى إلى تحديد ما إذا كانت بوينج "أخفقت في ضمان توفير مكونات كاملة الصنع تتوافق مع تصميماتها المعتمدة، وفي حالة فنية تصلح للتشغيل الأمن وفق ضوابط إدارة الطيران الاتحادي في الولايات المتحدة".

ونقلت بلومبرج عن جيف جوزيتي، رئيس هيئة التحقيقات في إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية سابقا، قوله إن هذا البيان يشير، والخطاب الذي أرسلته الإدارة، إلى أنها تتجه لإجراء تحقيق موسع لعمليات إنتاج الطائرات في بوينج، على نحو قد يعرض الشركة لعقوبات مدنية "شديدة".

وأضاف أن التحقيق قد لا يقتصر على مصنع إنتاج الطائرة 737 ماكس قرب مدينة سياتل الأمريكية، فقد يشمل أيضا مصنع الشركة في مدينة تشارلستون بولاية ساوث كارولينا حيث يجري تجميع بدن الطائرة طراز 787، فضلا عن موردين رئيسيين آخرين مثل "سبيريت أيروسيستمز" القابضة التي تقوم بتصنيع معظم أجزاء جسم الطائرة طراز 737.