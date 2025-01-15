أردوغان: آمل أن يفتح اتفاق غزة الباب أمام سلام واستقرار دائمين في المنطقة

رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، باتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين المبرم بين حركة المقاومة الفلسطينية حماس وإسرائيل.

وأعرب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الأربعاء، عن أمله في أن يكون «الاتفاق مفيدًا للمنطقة وللإنسانية جمعاء، وخاصة للأشقاء الفلسطينيين، وأن يفتح الباب أمام السلام والاستقرار الدائمين».

وأضاف: «نحيي بكل احترام شعب غزة البطل، وأبناء لقطاع الذين دافعوا بشجاعة عن أرضهم وحريتهم ضد الهجمات الإسرائيلية غير القانونية واللاإنسانية».

وأكد أن «بلاده ستواصل الوقوف إلى جانب أهالي غزة، وستسخر كل قدراتها من أجل تضميد جراح القطاع ونهوضه مجددا».

ولفت إلى أن «بلاده لم تترك الفلسطينيين وحدهم، ولو للحظة واحدة، في كفاحهم ضد الظلم والظالمين»، بحسب تدوينته.