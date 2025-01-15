 مناورات جوية مشتركة بين كوريا الجنوبية وأمريكا واليابان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مناورات جوية مشتركة بين كوريا الجنوبية وأمريكا واليابان

سول - د ب أ
نشر في: الأربعاء 15 يناير 2025 - 9:53 ص | آخر تحديث: الأربعاء 15 يناير 2025 - 9:53 ص

أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان مناورات جوية مشتركة، اليوم الأربعاء، بمشاركة قاذفة استراتيجية أمريكية من طراز (بي-1بي)، بعد أن أطلقت كوريا الشمالية ما زعمت أنه صاروخ باليستي جديد متوسط المدى، فرط صوتي الأسبوع الماضي.

وذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن التدريبات المشتركة أجريت فوق المياه بالقرب من شبه الجزيرة الكورية، بمشاركة مقاتلات كورية جنوبية من طراز "إف-15 كيه" وطائرات الاسناد المقاتلة اليابانية طراز "إف-2"، حسب شبكة كيه.بي.إس.وورلد الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء.

وقالت الوزارة إنه تم إجراء التدريبات لتعزيز قدرة الدول الثلاث على مواجهة التهديدات النووية والصاروخية المتقدمة من جانب كوريا الشمالية، بما في ذلك إطلاق ما تزعم كوريا الشمالية أنه صاروخ باليستي جديد متوسط المدى أسرع من الصوت.

وأضافت الوزارة أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان ستواصل توسيع التدريب الثلاثي استنادا إلى التعاون الوثيق، مع تعزيز التعاون لردع التهديدات من جانب كوريا الشمالية والتعامل معها بشكل مشترك.

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