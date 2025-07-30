رئيس البرلمان التركي: نتنياهو وفريقه سيحاكمون في المحاكم الدولية

نعمان قورتولموش: غزة تشهد أسوأ إبادة جماعية وأكبر ظلم في تاريخ البشرية

قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، الأربعاء، إن الإدارة الصهيونية الإسرائيلية ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو وفريقه، سيحاكمون بلا شك في المحاكم الدولية وسينالون عقوبات قاسية.

وأشار قورتولموش، في بيان، إلى أنه التقى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، على هامش المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات.

وذكر أنه جدد دعم تركيا القوي والمستمر للقضية الفلسطينية العادلة في جميع الأوقات والظروف.

وأكد قورتولموش، على أن تركيا تسخر كل مواردها من أجل تحريك المجتمع الدولي في مواجهة العنف المتصاعد في فلسطين.

وأشار إلى أن "غزة تشهد أسوأ إبادة جماعية وأكبر ظلم في تاريخ البشرية".

وقال رئيس البرلمان التركي إنهم سيضمنون مشاركة المزيد من الدول في اجتماع المجموعة البرلمانية الداعمة لفلسطين، التي تأسست في إسطنبول، وأنهم سيكونون صوتا للشعب الفلسطيني.

وأضاف: "الإدارة الصهيونية الإسرائيلية ونتنياهو وفريقه الذين تجاوزا حدودهم منذ زمن طويل، سيحاكمون بالتأكيد في المحاكم الدولية وسيعاقبون بشدة".

ويتواجد قورتولموش، في جنيف للمشاركة في المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات، الذي انطلقت أعماله الثلاثاء، وتستمر حتى الخميس، والذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي.

ومنذ بدء الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بالتوازي جريمة تجويع بحق فلسطينيي غزة حيث شددت إجراءاتها في 2 مارس الماضي، بإغلاق جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة ووصول مؤشراتها إلى مستويات "كارثية".

ورغم سماح إسرائيل، منذ الأحد، بدخول عشرات الشاحنات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي يحتاج إلى أكثر من 500 شاحنة يوما كحد أدنى منقذ للحياة، فإنها سهلت عمليات سرقتها ووفرت الحماية لذلك، وفق بيان للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.