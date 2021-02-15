الشريف يستمع إلى مثقفي المحافظة بشأن أزمة «آتيلية الإسكندرية»

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الإثنين، مثقفي الإسكندرية؛ وذلك للاستماع إلى مطالبهم بشأن أزمة "آتيليه الإسكندرية "، التي أثيرت في الآونة الأخيرة بعد صدور الحكم القضاء بإخلاء الأتيليه.

وأشار المحافظ، إلى أن المحافظة هي بيت لكل السكندريين، وأي مشكلة تؤرق الشارع السكندري هي ضمن أولوياته.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد رفيق خليل رئيس مجلس إدارة أتيليه الإسكندرية، ولفيف من أعضاء مثقفي الإسكندرية.

وأكد المحافظ، احترام أحكام القضاء المصري العادل، وهو ما يحتم ضرورة السعي إلى وضع حلول قانونية مناسبة لجميع الأطراف بما يضمن الحفاظ على "آتيلية الإسكندرية"، نظرًا لأهميته التراثية والثقافية والعلمية لدي مثقفي الإسكندرية، ومراعاة عدم المساس بحقوق المالكين.

ووعد المحافظ مثقفي الإسكندرية، برفع جميع مطالب مثقفي الإسكندرية، والتنسيق مع جميع الجهات المعنية بالاتيليه من وزراة الثقافة ووزارة الآثار ووزارة التضامن الاجتماعي لحل تلك الأزمة.