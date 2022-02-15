جنايات الأقصر تقضي بإعدام سيدة قتلت طفلين في الأقصر

قضت محكمة جنايات الأقصر برئاسة المستشار كمال فخري شمروخ رئيس المحكمة، بالإعدام لسيدة، بعد أخذ الرأي الشرعي من فضيلة المفتي، لاتهامها بالقتل في القضية التي حملت رقم 9086 لسنة 2020 جنايات إسنا، والمقيدة برقم 587 كلي الأقصر، قتل عمد، حيث تم تأييد الحكم في جلسة المحكمة المنعقدة بعضوية المستشار أحمد عصام الدين والمستشار نهاد أبو النصر والمستشار أسامة أحمد محمود، وممثل النيابة مصطفى الحداد وكيل النائب العام، وأمانة سر محمد حفني محمد، ومصطفى محمود علي.

وكان قد ورد تقرير دار الإفتاء بتأييد حكم الإعدام على المتهمة "شيماء ع ح م" 28 سنة، مقيمة قرية القرايا مركز إسنا، لقيامها بقتل طفلين والشروع في قتل ثالث في غضون عامي 2015 و2020، حيث أقدمت على قتل المجني عليه الطفل عبد الوهاب السيد عبد الوهاب "، مع سبق الإصرار بأن بيتت النية وعقدت العزم على قتله وأعدت لهذا الغرض سلاح أبيض "سكين"، حيث استدرجته إلى داخل مسكنها بزعم اللهو معه وتعدت عليه بالضرب وكالته ضربتين بالسكين ببطنه، كما قتلت المجني عليها طفلتها "إسراء خالد سليمان" مع سبق الإصرار، حيث أطبقت بكلتا يديها حول رقبتها قاصدة من ذلك قتلها حتى فاضت روحها لبارئها.

كما شرعت المتهمة في قتل المجني عليه الطفل "علي يوسف علي حجاج" وهو نجل شقيقها حيث استدرجته إلى أحد الغرف وما أن ظفرت به حتى أغلقت باب الغرف وجسمت فوه وأطبقت بكلتا يديها على رقبته قاصدة من ذلك قتله إلا أنه قد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتها فيه.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة إسنا إلى مكان الواقعة، وتحرر محضر بها وتم عرضه على النيابة التي باشرت التحقيقات بإشراف المحامي العام الأول لنيابات الأقصر، وتم إحالة القضية إلى محكمة جنايات الأقصر لمحاكمة المتهمة، حيث تم تحويلها إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي فيها والذي أيد الحكم بالإعدام.