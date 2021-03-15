ألمانيا تسجل أكثر من 6 آلاف إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الاثنين، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 6 آلاف و604 إصابات، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وارتفعت الإصابات مقارنة بيوم الاثنين الماضي بواقع 1593 إصابة.

وأظهرت التجربة أن الأرقام المسجلة يومي الأحد والاثنين عادة ما تكون أقل، بسبب عدم تسليم بعض الإدارات الصحية بيانات الإصابات الجديدة لمعهد "روبرت كوخ" في عطلة نهاية الأسبوع.

وسجل المعهد 47 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة، مقابل 34 حالة وفاة جديدة يوم الاثنين الماضي.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن في 18 ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، من بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر. كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14 يناير الماضي بواقع 1244 حالة.

وبلغ معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام اليوم الاثنين 82.9 إصابة. وتم تسجيل أعلى معدل في 22 ديسمبر الماضي بواقع 197.6 إصابة.

وقبل 4 أسابيع، في 15 فبراير الماضي، كان معدل الإصابة يبلغ 58.9. وانخفض عدد الإصابات الجديدة في ألمانيا بشكل ملحوظ لأسابيع في خلال الشهرين الماضيين، إلا أنه ارتفع مرة أخرى مؤخرا، وهو ما يرجعه الخبراء إلى انتشار متغيرات كورونا الأكثر عدوى.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مليونين و575 ألفا و849 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 73 ألفا و418 حالة. وبلغ عدد المتعافين مليونين و365 ألفا و100 شخص.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الأحد 1.19 ما يعني أن كل مئة مصاب قد ينقلون العدوى إلى 119 فردا آخرين في المتوسط. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.