رئيس الوزراء الليبي يبحث فتح الطريق الساحلي

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بمدينة سرت تطورات عملية فتح الطريق الساحلي وخطة التأمين بعد فتح الطريق.

وأوضح الدبيبة، في بيان أوردته بوابة أفريقيا الإخبارية اليوم الاثنين، أن الاجتماع مع لجنة (5+5) جاء للوقوف على احتياجات اللجنة، حيث تتواصل لليوم الثاني اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في مدينة سرت بحضور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لمتابعة ما تم تنفيذه مما اتفق عليه في الاجتماعات السابقة بشأن آليات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الدائم الذي تم توقيعه في جنيف الشهر الماضي.

وكلفت هذه اللجنة بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، ومن بينها إخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، والإشراف والمراقبة على تنفيذ ذلك، وتشكيل قوة مشتركة بين الطرفين لتأمين الطرق والمدن وإعداد خطة لسحب المقاتلين من خطوط التماس والالتزام بالجداول الزمنية لفتح الطرق بين أقاليم ليبيا الثلاثة (طرابلس وبرقة وفزان)، وسحب القوات الأجنبية والمرتزقة.

وفي إطار منفصل، رحب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا يان كوبيش بأداء حكومة الوحدة الوطنية لليمين.

وقال كوبيش، في بيان، إن أداء الحكومة لليمين خطوة مهمة نحو ليبيا موحدة وديمقراطية وذات سيادة، مضيفًا أن أداء اليمين اليوم يجسد حرص الليبيين وتصميمهم على تجاوز خلافاتهم.

وحث البيان على تهيئة البلاد لإجراء الانتخابات الوطنية الشاملة في 24 ديسمبر المقبل، منوّهًا بأن مجلس النواب الليبي وقيادته أظهروا شعورا عاليا بالمسئولية الدستورية، مؤكدًا أن البعثة الأممية في ليبيا وشركاءها الدوليين مستعدون لمواصلة تقديم كل الدعم اللازم للشعب الليبي ومؤسساته.