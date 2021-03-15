محافظ كفر الشيخ يوجه بنقل شاب مشرد بلا مأوى لدار رعاية بالجيزة

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الدكتورة إيمان عبدالحميد، مدير إدارة شئون المجتمع بالديوان، وفريق إغاثة المحافظة، محمود أبو الحسن، وسامح النويشي، ووحدة التدخل السريع بمديرية التضامن بكفر الشيخ، بنقل "ح.ح.ا" 35 سنة، أحد الأشخاص بلا مأوى، كان يقيم بأحد الشوارع بجوار المستشفى العام، وتم نقله إلى دار معانا لإنقاذ إنسان بالجيزة.

يأتي ذلك ضمن مبادرة كفر الشيخ بلا مشردين والتي أطلقها اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والتي تمكنت خلال 3 أشهر من نقل عدد من المشردين والأطفال لدور رعاية بكفر الشيخ والشرقية والإسكندرية والجيزة.

وأشاد المحافظ، بالجهات المعنية لمساعدة من لهم مأوى، لتوفير حياة كريمة لهم، كما أثنى على المجتمع المدني وأهالي المحافظة، لحسن معاملتهم لمن لا مأوى لهم.