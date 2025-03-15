 سيلتا فيجو يهزم بلد الوليد في الدوري الإسباني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سيلتا فيجو يهزم بلد الوليد في الدوري الإسباني

وكالات
نشر في: السبت 15 مارس 2025 - 5:34 م | آخر تحديث: السبت 15 مارس 2025 - 5:34 م

حقق سيلتا فيجو، انتصارا ثمينا، على مضيفه بلد الوليد، بهدف نظيف، في الجولة 28 من عمر الدوري الإسباني.

ونجح سيلتا فيجو في خطف هدف الفوز، في الدقيقة 82 من ركلة جزاء سجلها ماركوس ألونسو، واحتسبها حكم المباراة، بعد رجوعه لتقنية الفيديو.

وكاد بلد الوليد أن يدرك التعادل سريعا، عن طريق ماركوس أندري، لكن تسديدته مرت بجوار القائم.

وارتفع رصيد سيلتا فيجو إلى 39 نقطة، ليحتل المركز السابع بشكل مؤقت، أما بلد الوليد، فلا يزال يحتل المركز الأخير برصيد 16 نقطة.

وبهذا يدخل سيلتا فيجو، المنافسة القوية على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية، حيث يتأخر بنقطتين فقط عن ريال بيتيس صاحب الترتيب السادس.


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