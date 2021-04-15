انطلاق موسم توريد القمح بالمنيا بسعر 725 جنيها للأردب

أعلن الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، بدء توريد محصول القمح بالمحلي لموسم 2020-2021 اليوم الخميس، وسيتم التخزين في 41 موقع منها 29 شونة، و7 صوامع، و5 هناجر وفقاً للأسعار المعلنة 705 جنية للأردب، زنة 150 كيلوجرام درجة نظافة 22.5، تزيد بواقع 10 جنيهات عن كل درجة نظافة لتصل إلى 725 جنية لدرجة نظافة 23.5.

وشدد يوسف، على جميع الشون والصوامع والهناجر اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقاية لمواجهه وباء كورونا المستجد، من خلال لجنة رباعية لاستلام المحصول، تضم التموين والزراعة، والصحة والسلامة، ومندوب الشونة، بكل موقع.

وقال وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم تخصيص 7 صوامع، بينها 3 بمركز بني مزار، و2 بالمنطقة الصناعية، وواحدة في مركز المنيا، وأخري في ملوي، وتخصيص 5 هناجر، بينهم 2 في مغاغة، و2 بملوي، وواحدة في سمالوط.

كما تم تخصيص 29 شونه لاستلام المحصول، موزعة على 8 مراكز، وهي العدوة 3، ومغاغة واحدة، ومطاي 4 وسمالوط، ومركز المنيا 7، وأبوقرقاص 4 وملوي 4 ودير مواس 2.

من جانبه قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إنه تمت زراعة 250 ألف فدان تقريباً، من القمح خلال الموسم الحالي 2021، موجهاً وكيل وزارة التموين، بضبط وتسهيل وتسريع منظومة استقبال القمح بالشون، مع إزالة كافة العقبات أمام الموردين، وتقليل وقت الانتظار، حيث يتزامن موسم التوريد مع صوم شهر رمضان المبارك.

وأكد أن أعمال التوريد تبدأ اليوم الخميس 15 إبريل وتستمر حتى 30 يونيو المقبل مع التأكد من تطهير أماكن تخزين القمح، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ولفت «القاضي» إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولى اهتماماً بالغاً بتنمية وتطوير القطاع الزراعي، ودعمه بكل النظم، والميكنة الزراعية، والوسائل التكنولوجية الحديثة، لزيادة الرقعة الزراعية، وبخاصة زراعة القمح باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية الحيوية للدولة المصرية.