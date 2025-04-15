الأسهم الأمريكية تفقد مكاسبها المبكرة خلال التعاملات

فقدت الأسهم الأمريكية مكاسبها المبكرة في أواخر تعاملات، اليوم الثلاثاء، في ظل حالة هدوء نادرة للأسواق المالية ، على الأقل حتى الآن.

وبعد ارتفاع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 5ر0% في التعاملات الصباحية فقد كل مكاسبه ليتراجع في أواخر التعاملات بنسبة 1ر0%، ليظل عرضة للتقلبات الحادة، ليس فقط من يوم لآخر، بل من ساعة لأخرى.

وفي تعاملات أمس تحول المؤشر من ارتفاع بنسبة 8ر1% إلى خسارة طفيفة، ثم عاد إلى الارتفاع في ختام التعاملات، في محاولة لمواكبة التغيرات في حرب الرئيس دونالد ترامب التجارية، والتي يحذر الاقتصاديون من أنها قد تتسبب في ركود عالمي ما لم يتم تقليصها.

كما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي القياسي بمقدار 82 نقطة أي بنسبة 2ر0% بعد ارتفاعه بمقدار 149 نقطة أي بنسبة 4ر0% بحلول الساعة العاشرة و45 دقيقة بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وتراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 1ر0% قبل نحو ساعة من نهاية التعاملات بعد ارتفاعه بنسبة 5ر0% في التعاملات الصباحية.

وفي بورصة وول ستريت، تراجع سهم شركة ألبرتسونز لمتاجر التجزئة بنسبة 9ر7% رغم تحقيقها أرباح تفوق التوقعات خلال الربع الأول من العام الحالي. وتراجع سهم دا فيتا للرعاية الصحية بنسبة 8ر2% لليوم الثاني على التوالي بعد تضرر بعض أنشطتها من عملية قرصنة إلكترونية.

في المقابل ارتفع سهم بنك أوف أمريكا بنسبة 1ر4% بعد إعلانه تحقيق أرباح ربع سنوية تفوق التوقعات.

وحققت أغلب البنوك الأمريكية نتائج قوية في بداية العام الحالي مستفيدة من ازدهار نشاط تداول الأسهم. وارتفع سهم سيتي جروب بنسبة 2ر3% بعد تحقيق نتائج تفوق التوقعات أيضا.

وارتفع سهم شركة الرقائق الإلكترونية بالانتير تكنولوجيز بنسبة 3ر6% ليواصل ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي، بعد إعلان حلف شمال الأطلسي (ناتو) عن إمكانية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة في عمليات قيادة الحلف.