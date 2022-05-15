مقتل مدني وإصابة 5 أخرين بقصف أوكراني على دونيتسك

أفادت سلطات جمهورية دونيستك، اليوم الأحد، بمقتل مدني وإصابة 5 آخرين جراء قصف للقوات الأوكرانية استهدف بلدات الجمهورية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت سلطات دونيتسك، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم"، إن الجيش الأوكراني استهدف 11 بلدة بالجمهورية بما فيها مدينة دونيتسك بالأسلحة الثقيلة وراجمات صواريخ، كما أطلقت حوالي 320 قذيفة ما أسفر عن سقوط قتيل وجرحي وهدم 13 مبنى سكنيا و8 منشآت ، وكشفت سلطات دونيتسك عن إصابة أكثر من 1350 مدنيا بينهم 70 طفلا منذ نحو 3 أشهر من التصعيد.

بدورها أعلنت قوات لوجانسك القضاء على 9 أفراد من الجيش الأوكراني خلال المعارك فى الساعات الماضية.