الهاني سليمان: تصريحات حسام حسن حُرفت

أكد الهاني سليمان، حارس مرمى سموحة، أن تصريحات حسام حسن حول اللاعبين في الدوري المصري قد تم تحريفها بشكل كبير.

وقال الهاني سليمان في تصريحات لقناة صدى البلد: "حسام حسن مدرب كبير وهو مدرب منتخب مصر لذلك ولن يأتي الهاني سليمان للتعليق على تصريحاته وهو يقول ما يريده".

وأضاف: "متأكد بنسبة مليون % من أن حديث حسام حسن قد تم تحريفه ومن المستحيل أن يقول إن اللاعبين المصريين لا يستطيعون تمرير الكرة".

وواصل: "كل أهدافي وكل ما أعمل من أجله هو الوصول لمنتخب مصر وخاصة أن المدرب الحالي لمنتخب مصر لا يظلم وسيستدعي أي لاعب يؤدي بشكل جيد وفي حالة اختياري سأكون سعيدا".