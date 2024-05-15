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الهاني سليمان: تصريحات حسام حسن حُرفت

محمد جلال
نشر في: الأربعاء 15 مايو 2024 - 2:25 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 مايو 2024 - 2:25 م

أكد الهاني سليمان، حارس مرمى سموحة، أن تصريحات حسام حسن حول اللاعبين في الدوري المصري قد تم تحريفها بشكل كبير.

وقال الهاني سليمان في تصريحات لقناة صدى البلد: "حسام حسن مدرب كبير وهو مدرب منتخب مصر لذلك ولن يأتي الهاني سليمان للتعليق على تصريحاته وهو يقول ما يريده".

وأضاف: "متأكد بنسبة مليون % من أن حديث حسام حسن قد تم تحريفه ومن المستحيل أن يقول إن اللاعبين المصريين لا يستطيعون تمرير الكرة".

وواصل: "كل أهدافي وكل ما أعمل من أجله هو الوصول لمنتخب مصر وخاصة أن المدرب الحالي لمنتخب مصر لا يظلم وسيستدعي أي لاعب يؤدي بشكل جيد وفي حالة اختياري سأكون سعيدا".


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