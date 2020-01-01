كوكا يغادر مصابا خلال فوز أولمبياكوس في الدوري اليوناني

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غادر أحمد حسن كوكا، مهاجم فريق أولمبياكوس اليوناني، مباراة فريقه ضد هراكيلوس في دوري السوبر اليوناني.

وحقق أولمبياكوس الفوز على حسابر فريق هراكيلوس مساء اليوم، الأربعاء، بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري اليوناني.

واضطر المدرب البرتغالي بيدرو مارتينيز المدير الفني لأولمبياكوس، لاستبدال كوكا بعد مرور 25 دقيقة، بعد تعرضه لإصابة عضلية وحل بدلاً منه اللاعب المغربي يوسف العربي، ومن المقرر أن يخضع كوكا لفحوصات طبية لتحديد إمكانية لحاقه بمباريات فريقه المقبلة.

وبفوزه في مباراة اليوم رفع أولمبياكوس رصيده إلى النقطة 88 في صدارة الدوري، فيما تجمد رصيد هراكيلوس عند النقطة 36 في المركز السادس.

وكان أولمبياكوس قد حسم لقب الدوري اليوناني قبل جولتين بفضل فارق النقاط الكبير بينه وبين أقرب منافسيه.

ويرتبط أولمبياكوس بمواجهة ضد آيك أثينا، في ختام دوري السوبر يوم الأحد المقبل، ثم يلعب أمام نفس الفريق يوم 26 يوليو الجاري في نهائي كأس اليونان.

وقدم كوكا مستويات طيبة مع أولمبياكوس منذ انضمامه في شهر يناير الماضي، معارا من فريق سبورتينج براجا البرتغالي.