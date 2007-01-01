مقتل امرأة في اعتداءات طعن على نساء في النرويج

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تعرضت ثلاث نساء في مناطق متفرقة من مدينة نرويجية ليلة الثلاثاء/الأربعاء لاعتداءات طعن.

وقالت الشرطة اليوم الأربعاء إن إحدى السيدات فارقت الحياة في وقت لاحق متأثرة بالطعنات البالغة.

وتم القبض على الجاني المشتبه به.

وقال متحدث باسم الشرطة في تصريحات لوكالة الأنباء النرويجية "إن تي بي" إن المرأة الثانية أُصيبت بجروح بالغة، بينما أصيبت الثالثة بجروح طفيفة في الاعتداءات التي وقعت في مدينة ساربسبورج على بعد نحو 90 كيلومترا جنوبي العاصمة أوسلو.

وبحسب المعلومات الأولية، كان يتصرف الجاني بمفرده، وهو معروف لدى الشرطة. ولم تتضح بعد خلفيات عن الجريمة.

وتم مناشدة سكان المدينة عدم مغادرة منازلهم مؤقتا ليلة أمس بسبب هذه الجرائم.