 نجم الزمالك السابق: مواجهة المقاولون صعبة.. والشباك النظيفة طريقة الفوز
الجمعة 15 أغسطس 2025 10:39 م القاهرة
نجم الزمالك السابق: مواجهة المقاولون صعبة.. والشباك النظيفة طريقة الفوز

أمير نبيل
نشر في: الجمعة 15 أغسطس 2025 - 10:24 م | آخر تحديث: الجمعة 15 أغسطس 2025 - 10:24 م

أكد علاء كمال، نجم الزمالك السابق، أن مواجهة المقاولون العرب ستكون صعبة في منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري المممتاز.

وقال كمال في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد صبري، المذاع على قناة نادي الزمالك: "من المهم المكسب وحصد الثلاث نقاط في بداية الدوري من أجل الحصول على الثقة والفارق هو من يصنع الفارق دائما والفوز يمنح الجهاز الفني مزيدا من الثقة".

وأضاف: "الانضباط التكتيكي أهم عنصر داخل الملعب بالنسبة للزمالك واستغلال الفرص مهم أمام فريق دفاعي منظم مثل المقاولون العرب ويجب عدم استقبال أهداف".

وأوضح: "الحفاظ على نظافة الشباك طريق البحث عن الانتصار والمقاولون من الفرق التي تجيد اللعب أمام الفرق الكبرى".


