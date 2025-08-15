إسبانيا والبرتغال واليونان تكافح حرائق غابات في ظل موجة حارة

كافح رجال الإطفاء في إسبانيا والبرتغال واليونان حرائق الغابات المستعرة، اليوم الجمعة، وهو يوم عطلة دينية مهمة في الدول الثلاث، فيما مثل استمرار الحر والجفاف تحديا لجهود احتواء الحرائق.

وأفادت فيرجينيا باركونيس، المديرة العامة لخدمات الطوارئ الإسبانية، بأن إسبانيا تكافح 14 حريقا كبيرا. ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة خلال مطلع الأسبوع المقبل.

وكتب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على منصة إكس: "سنشهد اليوم يوما عصيبا مجددا، في ظل خطر شديد من اندلاع حرائق جديدة".

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية من خطر شديد من اندلاع حرائق في معظم أنحاء البلاد، بما في ذلك المناطق التي اشتعلت فيها أكبر حرائق في الشمال والغرب. ومن المتوقع أن تستمر الموجة الحارة التي تجاوزت فيها درجات الحرارة 40 درجة مئوية لعدة أيام في الشهر الجاري حتى يوم الاثنين.

وفي البرتغال، كافح اليوم الجمعة نحو 4000 رجل إطفاء الحرائق. وما زالت سبع حرائق كبيرة تستعر. ومددت السلطات حالة التأهب حتى بعد غد الأحد، حيث من المتوقع أن يستمر ارتفاع درجات الحرارة حتى مطلع الأسبوع المقبل.

وبالنسبة لليونان، خرجت اليوم حرائق الغابات عن السيطرة لليوم الرابع على التوالي في جزيرة كيوس، مما دفع السلطات إلى إجلاء العديد من السكان ليلة الخميس- الجمعة.