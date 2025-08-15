محمد صلاح العزب يكشف كواليس تصوير المشاهد الأولى من فيلمه سفاح التجمع

نشر المؤلف والمخرج محمد صلاح العزب، صورا من كواليس تصوير المشاهد الأولى لفيلمه "سفاح التجمع" عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وهو الفيلم المأخوذ عن قصة حقيقية تم تداولها في ساحة المحاكم.

تضمنت الصور عددا كبيرا من الفتيات بملابس سوداء، وصور أخرى لمخرج العمل مع فريقه المعاون من خلف الكاميرا.

فيلم "سفاح التجمع" أول تجربة إخراجية لـ محمد صلاح العزب، وهو إنتاج أحمد السبكي وبطولة أحمد الفيشاوي ورنا رئيس وانتصار ومريم الجندي وآية سليم.كما يعد ثاني تجربة لـ"العزب" مع الأعمال المأخوذة عن قصص حقيقية خاصة السفاحين، حيث تناول من قبل قصة السفاح القذافي فراج عبد العاطي الشهير بـ سفاح الجيزة، بمسلسل يحمل نفس الاسم، ولعب بطولته الفنان أحمد فهمي وتولى هادي الباجوري مهمة الإخراج وحقق المسلسل نجاحا كبيرا وقتها، بعد أن أعاد اكتشاف الفنان أحمد فهمي.

جدير بالذكر أن هذا المشروع كان يتم التحضير له منذ منتصف العام الماضي، وكان من المفترض تناول أحداثه في مسلسل مكون من 8 حلقات، يذاع على إحدى المنصات الرقمية ورشح لبطولته الفنان حسن الرداد، لكن فوجئ صناع العمل بمنشور للمنتج أيمن يوسف يؤكد حصوله على ترخيص لعمل مسلسل عن نفس القصة، لتتغير الخطة كاملة ويتقرر تنفيذ الفكرة في فيلم سينمائي.