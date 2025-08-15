كتائب القسام: استهدفنا ثلاث ناقلات جند إسرائيلية ومنزلين تحصن بهما جنود الاحتلال

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، أن مقاتليها نفذوا «كمينا مركبا استهدف قوة صهيونية صباح يوم الأربعاء في منطقة أرض البرعصي»، جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

وقالت عبر قناتها على «تيلجرام» :«استهدف مجاهدونا قوة من جنود الاحتلال تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة TBG، وأطلقوا النار من الأسلحة الرشاشة صوب قنّاص تمركز داخل أحد المنازل، كما استهدفوا ناقلتي جند صهيونيتين بعبوتي العمل الفدائي، تم وضعهما داخل قمرة القيادة، واستهدفوا ناقلة جند أخرى من نوع نمر بقذيفة الياسين 105».

وأشارت إلى استهداف منزلين إضافيين تحصن بهما جنود الاحتلال خلال انسحاب مقاتليها من منطقة الكمين، وذلك باستخدام قذائف «التاندوم» و «الياسين 105»، مشيرة إلى «وقوع جنود الاحتلال خلال الكمين بين قتيل وجريح».

كما أعلنت عن استهداف دبابة «ميركفاه» إسرائيلية بقذيفة «الياسين 105» في منطقة «المصلبة» جنوب حي الزيتون.