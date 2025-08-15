استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نظيره الروسي فلاديمير بوتين في قاعدة عسكرية بولاية آلاسكا في مستهل زيارة تاريخية.

وهبط الرئيسان سلم طائرتيهما في وقت متزامن تقريبا، وتصافحا بحرارة قبل أن يستقلان سيارة واحدة.

ويبحث الزعيمان خلال المحادثات عددًا من القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية ذات الاهتمام المشترك، في خطوة يراها توًصف بأنها تشكل اختبارًا جديدًا لمسار العلاقات بين موسكو وواشنطن في ظل الظروف الدولية الراهنة.

وكان من المقرر أن يجري ترامب محادثات منفردة مع بوتين الذي يجري أول زيارة له إلى أراض غربية منذ بدء الحرب مع أوكرانيا في فبراير 2022.

لكن الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أعلنت للصحفيين في الطائرة الرئاسية أن المحادثات ستعقد بحضور مساعدين للرئيس أبرزهم وزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف.

وفي تصريحات على متن الطائرة الرئاسية قال ترامب أنه يأمل في أن يتوصل اليوم لإعلان وقف إطلاق النار في أوكرانيا وهو هدف يبدو صعب المنال، كان البيت الأبيض قد حرص على البقاء على مسافة منه حينما أكد منتصف الأسبوع الجاري أن اللقاء يعد تمرينا للاستماع.

