قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ مصر سجلت أولى حالات الإصابات بدلتا بلاس في شهر يوليو الماضي، لإحدى السيدات ويبلغ عمرها 35 عامًا، مشيرًا إلى أنّ حالتها لم تستدعي دخولها المستشفى وتعافت.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أنّ المشكلة في الموجة الرابعة في سرعة الانتشار، حيث تصيب الفئات العمرية الأقل سنًا والأطفال، وطالب المواطنين بعدم الفزع والإلتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأوضح أنّ نسب الوفيات تراجعت مقارنة بالنسب العالمية بمعدل 3% وهذا يختلف من موجة إلى أخرى وهذا بسبب المناعة لدى المواطن والمواطنين اللذين يخضعوا للكشف في المبادرات الرئاسية والكشف عن الأمراض مبكرًا وكل هذا يسهم في تقليل الوفيات حال الإصابة بفيروس كورونا.