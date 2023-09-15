تفريغ كاميرات المراقبة لكشف غموض العثور على جثة شاب أمام مسجد بالعياط

تباشر النيابة الكلية بجنوب الجيزة التحقيقات حول العثور على جثة شاب ملقاه أمام أحد المساجد بقرية القطورى التابعة لمركز العياط، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.



وأمرت النيابة باستدعاء عدد من شهود العيان المحيطين بمسرح الواقعة لسماع أقوالهم وتفريغ الكاميرات بمحيط الواقعة، والاستعلام عن هوية الشخص المتوفى.



كان مركز شرطة العياط قد تلقى بلاغا من غرفة علميات النجدة من الأهالى يفيد بالعثور على جثة شاب، أمام إحدى المساجد على طريق مصر أسيوط الزراعي بقرية القطورى.



وبالانتقال والفحص، تبين أن الجثة لشاب قتل في ظروف غامضة، وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لكشف ملابسات الحادث وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.



وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.