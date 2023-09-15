نائب في حزب الشعب المعارض بتركيا يرشح نفسه لرئاسته بعد خسارة الانتخابات

أعلن أوزجور أوزيل، وهو نائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي بتركيا، اليوم الجمعة، ترشحه لتولي قيادة الحزب.

وقال أوزيل، الذي يترأس حاليا المجموعة البرلمانية للحزب، خلال مؤتمر صحفي في أنقرة: "أعلن ترشحي لرئاسة الحزب، ولوصول حزب الشعب الجمهوري إلى السلطة".

كان الحزب العلماني قد تولى قيادة تكتل مشترك من أحزاب المعارضة تحت قيادة الزعيم الحالي، كمال كليتشيدار أوغلو، وخسر أمام الرئيس المحافظ الإسلامي رجب طيب أردوغان، في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو الماضي.

ويستعد الحزب لمؤتمره العام المقرر في نوفمبر.

ووصف أوزيل المؤتمر بأنه لحظة "تاريخية" ستقدم بارقة "أمل" للبلاد.

وتكافح تركيا حاليا أزمة غلاء معيشة وانقسامات اجتماعية وأعدادا كبيرة من المهاجرين، من بين قضايا أخرى.

وتعهد أردوغان بإجراء إصلاحات بعدما مدد حكمه إلى عقد ثالث، غير أنه لم تتوفر سوى تفاصيل قليلة عن كيفية وموعد تنفيذ هذه الوعود.

كما انتقد أوزيل زعيم حزب الشعب الجمهوري، كليتشيدار أوغلو، دون أن يسميه، لعجزه عن توحيد الحزب، وإحداث تغيير عقب الهزيمة في انتخابات مايو.

وأضاف: "إذا تغير حزب الشعب الجمهوري، ستتغير تركيا".