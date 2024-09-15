نتنياهو يعتزم حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن نتنياهو سيحضر الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر.

ويتوجه زعماء العالم في سبتمبر من كل عام إلى نيويورك، لإلقاء خطاب في بداية الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وموضوع هذا العام هو «عدم ترك أي أحد خلف الركب: العمل معا من أجل تعزيز السلام والتنمية المستدامة والكرامة الإنسانية للأجيال الحالية والمستقبلية».

ومن المقرر أن يلقي نحو 87 رئيس دولة وثلاثة نواب رؤساء وولي عهد و45 رئيس حكومة وثمانية نواب رؤساء حكومات و45 وزيرا وأربعة رؤساء وفود من الدرجة الأدنى خطابات أمام الجمعية العامة.

ويتوقع أن يدعو العديد من القادة إلى وقف إطلاق النار في الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، والتي أدت إلى استشهاد أكثر من 41 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 94 ألفًا آخرين.