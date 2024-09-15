 4 شهداء في قصف الاحتلال لمخيمي النصيرات وجباليا بغزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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4 شهداء في قصف الاحتلال لمخيمي النصيرات وجباليا بغزة

وكالات
نشر في: الأحد 15 سبتمبر 2024 - 8:39 ص | آخر تحديث: الأحد 15 سبتمبر 2024 - 8:39 ص

استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح، فجر اليوم الأحد، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ومخيم جباليا شمال قطاع غزة.
ففي مخيم النصيرات، استشهد 3 أشخاص إثر قصف الاحتلال منزل في محيط دوار أبو صرار بالمخيم، كما أطلقت آليات الاحتلال النار صوب المناطق الشمالية من المخيم، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".
وفي مخيم جباليا، استشهد شخص وأصيب عدد من الأشخاص جراء استهداف الاحتلال منزلا، ونقلوا إلى مستشفى كمال عدوان في المخيم.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 41182 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 95280 آخرين، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.


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