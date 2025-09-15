أردوغان: العدوان على قطر نقل العربدة الإسرائيلية إلى مستوى غير مسبوق

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن العدوان الإسرائيلي المتصاعد يُشكل تهديدًا مباشرًا للمنطقة ويجب وقفه فورًا.

وأضاف خلال القمة العربية الإسلامية الاستثنائية بالدوحة، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أنه بات جليًّا أن هذا الفكر المنحرف الذي يتغذى على الإرهاب يُشكل خطرًا جسيمًا على الاستقرار والأمن الدوليين.

وأشار إلى أن إسرائيل وسعت عدوانها فبعد غزة استهدفت لبنان واليمن وإيران وسوريا كما اعتدت على سفن مدنية قبالة السواحل التونسية وامتد عدوانها إلى قطر الدولة الوسيطة الساعية للسلام.

ولفت إلى أن العدوان على قطر نقل العربدة الإسرائيلية إلى مستوى غير مسبوق، ما يؤكد أهمية قمة الدوحة، مشددا على أن الرأي العام العالمي يجب أن يرى هذا الاجتماع تعبيرًا صريحًا عن الدعم غير المشروط الذي تقدمه الدول الإسلامية لقطر.

وعبر عن أمله في أن تترجم قرارات القمة إلى إعلان مكتوب موجه إلى العالم أجمع، مشيدًا بحكمة وشجاعة أمير قطر لإدارته في هذه الأزمة، ويؤكد وقوف تركيا بجانب قطر في كل الظروف والأوقاف.

وتستضيف قطر، اليوم الاثنين، قمة عربية وإسلامية بمشاركة عدد من زعماء وقادة الدول العربية والإسلامية لبحث سبل الردّ على العدوان الإسرائيلي على الأراضي القطرية.

وشهدت الدوحة مساء أمس اجتماعًا تحضيريًّا لوزراء خارجية وممثلين من 57 دولة عربية وإسلامية، حيث ناقش الاجتماع مشروع بيان بشأن الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر، والذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة حماس بالدوحة الثلاثاء الماضي.