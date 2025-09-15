أطلق عدد من سكان مدينة الأقصر نداءً إلى المسؤولين في المحافظة ورئاسة المدينة، مطالبين بإدراج عدد من الشوارع على خريطة التشجير والتجميل الحضري، مؤكدين أن العديد من الشوارع تفتقر تمامًا إلى الأشجار، ما يحوّلها إلى طرق شبه صحراوية، يصعب تحمّلها خاصة في فصل الصيف، حيث تشتهر المحافظة بدرجات حرارة مرتفعة قد تتجاوز الأربعين درجة مئوية، فيما تظل الأجواء دافئة نسبيًا خلال فصل الشتاء.

وقال علاء عبد الهادي، أحد سكان مدينة الأقصر، إن المعاناة تبلغ ذروتها خلال فصل الصيف، حيث تتحوّل الأرصفة وجوانب الطرق إلى مصادر لـ"الجحيم" اليومي، فلا يجد المارة أو أصحاب المحال التجارية ظلًا يلوذون به من أشعة الشمس الحارقة.

وأضاف لـ"الشروق": "من غير المقبول أن يتم التركيز فقط على شوارع بعينها مثل الكورنيش أو طريق المطار، بينما تُترك شوارع حيوية وواسعة مثل مناطق شرق السكة، والتليفزيون، والعوامية، تعاني هذا الإهمال، رغم وجود مساحات كبيرة على جانبي الطريق تصلح تمامًا لزراعة صفوف من النخيل أو الأشجار المناسبة التي يمكن أن تضفي مظهرًا جماليًا وتوفر الظل الضروري".

من جهته، قال محمد عبد اللطيف، أحد قاطني شرق السكة، إن الحاجة للأشجار لا تقتصر على فصل الصيف فقط، فالأقصر تتمتع بشتاء دافئ مشمس، ووجود الغطاء النباتي يسهم في تلطيف الجو طوال العام، فضلًا عن أنه يمنح الشارع مظهرًا حضاريًا يليق بمدينة سياحية عالمية مثل الأقصر، مشيرًا إلى أن الشارع يُعد مدخلًا رئيسيًا لعدد من المناطق السكنية المكتظة بالسكان.

وتابع عبد اللطيف لـ"الشروق": "الأهالي على استعداد كامل للمشاركة في أي مبادرات شعبية تستهدف زراعة الأشجار وتشجير الشارع، لكنهم يخشون من غياب الدعم أو التعنت من الجهات المسؤولة، ولذلك نطالب المحافظ ورؤساء المدن بوضع خطة عاجلة لتشجير الشوارع أسوةً بباقي مناطق الأقصر التي شملتها مبادرات التشجير الرئاسية".

بدوره، أشار أشرف الهلالي، أحد أهالي المنطقة، إلى أن بعض الطرق الصحراوية تحتوي على أشجار، فكيف يخلو شارع سكني وتجاري بحجم شارع شرق السكة من شجرة واحدة؟ وتساءل عن سبب غياب التخطيط الجمالي والبيئي عن هذه المنطقة الحيوية التي تخدم آلاف السكان والزوار.

وأضاف الهلالي لـ"الشروق": "الحل في قرار عاجل من المحافظة بتخصيص جزء من ميزانية التجميل، أو من الأشجار المتوفرة ضمن المبادرات القومية، لتشجير هذا الشارع وغيره من الشوارع المنسية. هذا ليس نوعًا من الرفاهية، بل ضرورة ملحة للحفاظ على صحة المواطنين وتحسين جودة الحياة في مدينتنا".

من جانبه، أكد اللواء علي الشرابي، رئيس مجلس مدينة الأقصر، أنه سيتم عقد يوم مفتوح مع الأهالي لمناقشة مقترحاتهم بشأن أعمال التشجير، على أن يتم رفع النتائج إلى محافظ الأقصر لدراسة إمكانية التنفيذ.

وأضاف الشرابي لـ"الشروق"، أن المحافظة تعمل حاليًا على تكثيف أعمال التشجير في الطرق الرئيسية والفرعية، وزيادة المساحات الخضراء بشكل عام، بهدف التخفيف من وطأة درجات الحرارة المرتفعة التي تشهدها الأقصر، خاصة خلال فصل الصيف، وتحسين البيئة الحضرية للسكان.