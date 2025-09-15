تألقت النجمة العالمية سكارليت جوهانسون في حفل توزيع جوائز إيمي السابع والسبعين، حيث ظهرت على السجادة الحمراء بفستان أصفر زبدي اللون من تصميم برادا، وتصميم أنيق من الحرير الشيفون والكريب، وأكملت إطلالتها بحذاء من الجلد الفضي، حقيبة يد متناسقة، وأقراط ماسية لامعة.

حضرت جوهانسون الحفل كمنتجة لفيلم "Eleanor the Great"، مما أضاف عنصرا مفاجئا إلى ظهورها، ورافقها زوجها، كولن جوست، الذي اختار بدلة توكسيدو كلاسيكية من برادا، ليشكل الثنائي معا لحظة لافتة على السجادة الحمراء.

ويشهد حفل الليلة منافسة قوية بين الأعمال المرشحة للفترة من 1 يونيو 2024 وحتى 31 مايو 2025، حيث تصدر مسلسل "انفصال – Severance" من إنتاج +Apple TV المشهد بحصوله على 27 ترشيحا، فيما يقود النجم الكندي سيث روجن السباق الكوميدي بمسلسله "The Studio" الذي نال 23 ترشيحا، بينما يسيطر مسلسل "البطريق – The Penguin" المقتبس من عالم "باتمان" على فئة الأعمال المحدودة بـ 24 ترشيحا.