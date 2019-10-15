الأمير ويليام وزوجته كيت يلتقيان بالرئيس الباكستاني ورئيس الوزراء

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التقى الأمير ويليام وزوجته كيت -اليوم الثلاثاء- بكبار المسؤولين الباكستانيين، وذلك ضمن زيارتهما التي تستمر خمسة أيام لإسلام آباد.

وذكرت قناة "جيو" الباكستانية أن دوق ودوقة كامبريدج التقيا بالرئيس الباكستاني عارف علوي في القصر الرئاسي.

واستقبل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الزوجين الملكيين في مقر إقامته.

وكان الأمير ويليام وكيت، قد زارا اليوم في أول أيام زيارتهما لباكستان مدرسة للفتيات ومنتزه مارجالا هيلز الوطني.

وقد وصل ويليام وكيت باكستان مساء أمس الاثنين، وكان في استقبالهما عدد من الوزراء والدبلوماسيين ومسؤولي الحكومة ومسؤولي الأمن.