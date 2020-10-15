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البحرين والإمارات يبحثان سبل تعزيز التنسيق المشترك

المنامة - أ ش أ
نشر في: الخميس 15 أكتوبر 2020 - 7:57 م | آخر تحديث: الخميس 15 أكتوبر 2020 - 7:57 م

بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم الخميس، مع وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور محمد قرقاش، المواقف المشتركة تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز التنسيق المشترك على كافة الأصعدة، إضافة إلى بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
وأكدا الجانبان خلال اتصالا هاتفيا، حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية، على العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، والتي تعد نموذجًا يحتذى به للعلاقات بين الأشقاء، وذلك لما ترتكز عليه من أسس الاحترام والتقدير وما تحظى به من اهتمام بالغ من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأخيه رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وحرصهما على مد جسور التواصل بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

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