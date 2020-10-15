محافظ بورسعيد يشهد ختام النسخة 53 لدوري الشركات

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسني غندر رئيس اتحاد الشركات، واللواء سماح قنديل نائب رئيس اتحاد الشركات، الحفل الختامي لبطولة الشركات في نسختها الـ٥٣ مساء اليوم الخميس، حيث فازت شركة الشرقية للدخان بالدرع العام للبطولة، والتي استمرت على مدار أسبوعين.

وقال الغضبان، في كلمته، إن بورسعيد ستظل مستعدة دائمًا لاستضافة هذا الحدث الكبير، مطالبًا الرياضيين بالعودة إلى أعمالهم بعد البطولة بهمة وعزم، ومواصلة العمل والإنتاج بتفانٍ وإخلاص من أجل مصر، وكذلك العودة مرة أخرى إلى بورسعيد للمشاركة في النسخة الـ٥٤ من بطولة دوري الشركات.

وقدم الشكر لاتحاد الشركات ،برئاسة الدكتور حسني غندر، على اختيار بورسعيد لإقامة هذا الحدث الرياضي العريق الذي نفتخر بإقامتة على أرض المحافظة؛ ليتنافس عليه أكثر من ١٧ ألفًا من عمال مصر في مختلف الرياضيات.

من جانبه، هنأ الدكتور عمرو حداد، مساعد وزير الشباب والرياضة، جميع المشاركين بالبطولة، معتبراً أن البطولة حدثاً أولميبيًا، متمنيًا النجاح للاتحاد الرياضي للشركات، موجهًا الشكر للقيادات التنفيذية بالمحافظة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على دعمه الكبير لبطولة الشركات للخروج بهذا الشكل الحضاري.

بدوره، وجه الدكتور حسني غندر، رئيس الاتحاد العام الرياضي للشركات، الشكر للمحافظ، على دعمه وإصراره على استضافة البطولة في بورسعيد، وأن بورسعيد تعد مثال جيد يحتذى به في تنظيم البطولات بشكل نموذجي.

وسلم المحافظ، ورئيس اتحاد الشركات الجوائز للفرق الفائزة والدرع العام،

وتضمنت احتفالية ختام البطولة الـ٥٣ لدوري الشركات، عرضًا لطابور الفرق المشاركة، أعقبها أوبريت فني للبراعم، بقيادة الفنان عمرو عجمي.