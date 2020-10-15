الإمارات والدنمارك تبحثان هاتفيا التعاون المشترك

بحث وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي محمد بن أحمد البواردي -في اتصال هاتفي- مع وزيرة الدفاع الدنماركية ترين برامسن، علاقات التعاون المشترك بين البلدين خاصة في المجالات ذات الصلة بالشؤون الدفاعية والعسكرية وسبل تعزيزها.

وأوضحت الوزارة - في بيان نشرتة وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم الخميس - أن الجانبين استعرضا آخر تطورات ومستجدات جائحة فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد - 19" والإجراءات الاحترازية والوقائية وتدابير العمل المشترك لتجنب تطوره وانتشاره، مشيرة إلى أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.