 الإمارات والدنمارك تبحثان هاتفيا التعاون المشترك - بوابة الشروق
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الإمارات والدنمارك تبحثان هاتفيا التعاون المشترك

أ ش أ
نشر في: الخميس 15 أكتوبر 2020 - 11:48 ص | آخر تحديث: الخميس 15 أكتوبر 2020 - 11:48 ص

بحث وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي محمد بن أحمد البواردي -في اتصال هاتفي- مع وزيرة الدفاع الدنماركية ترين برامسن، علاقات التعاون المشترك بين البلدين خاصة في المجالات ذات الصلة بالشؤون الدفاعية والعسكرية وسبل تعزيزها.

وأوضحت الوزارة - في بيان نشرتة وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم الخميس - أن الجانبين استعرضا آخر تطورات ومستجدات جائحة فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد - 19" والإجراءات الاحترازية والوقائية وتدابير العمل المشترك لتجنب تطوره وانتشاره، مشيرة إلى أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.


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