 كارول سماحة: الرئيس السيسى عمل نقلة نوعية في مصر والأوروبيين مبهورين بما تحقق - بوابة الشروق
السبت 15 أكتوبر 2022 2:33 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مبادرة التبرع بأعضاء الجسد بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

كارول سماحة: الرئيس السيسى عمل نقلة نوعية في مصر والأوروبيين مبهورين بما تحقق

خالد حسام الدين
نشر في: السبت 15 أكتوبر 2022 - 2:20 ص | آخر تحديث: السبت 15 أكتوبر 2022 - 2:20 ص

أكدت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، أن التطور الذي تشهده مصر في السنوات الأخيرة رائع، موضحة أن العالم كله يشهد ما يتم إنجازه في مصر ويقف أمامه في حالة انبهار خاصة وأن مصر تحقق قفزة نوعية على جميع الأصعدة.

ووجهت الفنانة كارول سماحة، في حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى لما يحققه من انجازات في مصر، قائلة: "الأوربيين مبهورين مما يحدث في مصر وفي تطور في الخدمات والسياحة وبرافو للرئيس السيسى على كل المجهود وكل اللي بيعمله ومصر تحولت من وضع خطير لوضع آخر الان".

وتابعت: "يا مصريين كنتم فى مكان خطير وصعب ومصر هي الدولة العربية الوحيدة اللي عندها جيش وقادرة تقف على رجلها ولو صابها شيء نضيع كلنا".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك