رئيس جامعة القاهرة يتفقد إجراءات الكشف الطبي على طلاب الجامعة الأهلية بمستشفى الفرنساوى

تفقد الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة والمكلف بأعمال رئيس جامعة القاهرة الأهلية، إجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد الملتحقين بجامعة القاهرة الأهلية بالعام الجامعي 2025/2026، وذلك بمقر مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد "الفرنساوي"، لمتابعة دقة وسهولة الإجراءات المقدمة للطلاب خلال مراحل الكشف، رافقه خلالها د. إيهاب الشيحي مدير مستشفى " الفرنساوي"، ولفيف من الأطباء والإداريين القائمين على أعمال الكشف الطبي.

واستمع رئيس الجامعة خلال، جولته التفقدية، إلى شرح مفصل من د.إيهاب الشيحي حول آلية استقبال الطلاب وتسجيل بياناتهم إلكترونيًا وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للوقوف على الحالة الصحية لهم والاطمئنان على سلامتهم، والتعرف على ما قد يصيبهم من أمراض ليتم التعامل معها، مع إنشاء ملف طبي لكل طالب لمتابعته، مؤكدًا على ضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب وضمان سرعة إنهاء إجراءات الكشف الطبي وفق أعلى معايير الجودة الطبية.

وأوضح عبد الصادق، حرص جامعة القاهرة الأهلية على أن تتم جميع إجراءات الكشف الطبي في بيئة آمنة ومنظمة، مع الالتزام الكامل بمعايير مكافحة العدوى، مؤكدًا أن الكشف الطبي يمثل خطوة أساسية ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى الحفاظ على صحة الطلاب وسلامتهم منذ اليوم الأول لانضمامهم للجامعة.

ومن جانبه، أشار الدكتور إيهاب الشيحي مدير مستشفى الفرنساوي، إلى أن المستشفى خصص فرقًا طبية متكاملة لتغطية جميع التخصصات المطلوبة في الكشف الطبي، مع تجهيز العيادات اللازمة لاستقبال الطلاب يوميًا، مشيدًا بدعم رئيس الجامعة ومتابعته المستمرة لتيسير الإجراءات وتحقيق أفضل مستوى من الخدمة الطبية، مؤكدًا أن المستشفى يطبق أحدث النظم الإلكترونية في تسجيل البيانات وحفظ السجلات الطبية للطلاب الجدد ضمن خطة التحول الرقمي لجامعة القاهرة.