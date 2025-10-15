منظمة أطباء بلا حدود تغلق مركزها للرعاية الطارئة في عاصمة هايتي بشكل دائم

قالت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الأربعاء، إن العنف المستمر في عاصمة هايتي أجبرها على إغلاق مركزها للرعاية الطارئة في بورت أو برنس بشكل دائم، بعد أن كان يشكل شريان حياة هاما في مدينة تسيطر العصابات على 90% منها الآن.

وأصبح أكثر من 60% من مرافق الرعاية الصحية في العاصمة، بما في ذلك المستشفى العام في هايتي، مغلقا أو متوقفا عن العمل نتيجة تصاعد العنف الذي تمارسه العصابات.

وكان قد تم إغلاق مركز الرعاية الطارئة التابع لمنظمة أطباء بلا حدود في حي تورجيو بشكل مؤقت في مارس 2025، بعد أن أطلق مسلحون النار على أربع سيارات تابعة للمنظمة كانت تجلي موظفين من المركز. وأصيب بعض العاملين بجروح طفيفة.

وقال جان مارك بيكيه، رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود في هايتي: "لقد تعرض المركز بالفعل لعدة طلقات طائشة عدة مرات بسبب قربه من مناطق القتال، مما يجعل استئناف أنشطته خطرا كبيرا على كل من المرضى والموظفين."

وقبل الهجوم في مارس، عالج موظفو مركز الطوارئ أكثر من 300 مريض بين 24 فبراير و2 مارس. وفي شهر فبراير وحده، سجل المركز أكثر من 2500 استشارة طبية.

وأفادت للأمم المتحدة بمقتل أكثر من 3100 شخص في أنحاء هايتي وإصابة نحو 1100 آخرين بين يناير ويونيو الماضي.