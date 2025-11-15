سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

انطلقت في قصر المؤتمرات بدمشق، السبت، فعالية "يوم حوار مع المجتمع المدني السوري"، بالتعاون بين الحكومة السورية والاتحاد الأوروبي، وبحضور واسع لشخصيات محلية ودولية.

جاء ذلك وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا" على قناتها بمنصة "تلجرام".

وتمثل هذه الفعالية نقطة التقاء بين دمشق والاتحاد الأوروبي، تحت شعار تمكين المجتمع المدني، ما يبشر بمسارات تعاون جديدة محتملة في ملفات الإعمار والتعافي.

وخلال الافتتاح، أعلن وزير الخارجية أسعد الشيباني، عن انطلاق "الشراكة المتينة" مع المجتمع المدني وشركاء سوريا في الاتحاد الأوروبي.

وأكد الشيباني، أن المجتمع المدني "مرآة لنبض الشارع وجسر بين الدولة والمجتمع".

بدورها، شددت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، على أن هذا الحوار يمثل "بداية للتغيير".

واعتبرت أن إعادة بناء سوريا تتطلب "شراكة وثيقة مبنية على الاحترام" بين الدولة والمجتمع.

وأوضحت الوزيرة السورية، أن "المجتمع المدني شريك أساسي في بناء الدولة، والتخطيط، والتنفيذ، والمساءلة".

ولفتت إلى أن المجتمع المدني "الضامن لتحقيق العدالة والشفافية في البلاد".

وفي 8 ديسمبر 2024 تمكن الثوار السوريون من دخول العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000- 2024) الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ (1970- 2000).

وخلال الحقبتين فرض نظام البعث قبضة أمنية خانقة وارتكب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، ما جعل السوريين يعتبرون يوم خلاصهم من حكمه عيدا وطنيا.



