قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن ميجان ماركل زوجة الأمير هاري حفيد الملكة السابقة إليزابيث، أصبحت محل اتهام بالترويج لنظريات المؤامرة ضد القصر الملكي.

وأضافت الصحفية، أن ذلك حدث بعد تصريحات النائبة السابقة في حزب المحافظين البريطاني آن ويديكومب، التي كشفت عن حدوث تسريبات من داخل القصر الملكي؛ لجعل ماركل تبدو وكأنها "كبش فداء" داخل القصر وقتما كانت تعيش فيه.

وعلقت السيدة ويدكومب، 75 عاما، على أزمة ميجان بعد أن زعم المقطع الدعائي الأخير لفيلم ميجان وهاري الوثائقي على شبكة "نتفليكس" أن مساعدي القصر قاموا بدعم قصص سلبية عن الزوجين لوسائل الإعلام كأسلوب "إلهاء".

وقالت ويدكومب، لصحيفة" ذي صن"، يوم أمس، إن ميغان مصابة بجنون العظمة وتتعمد الترويج لنظريات المؤامرة التي لا أساس لها في الواقع، مشيرة إلى أن فكرة اضطهاد ميجان داخل القصر ليس لها علاقة بالعرق كونها من أصل إفريقي.

وأضافت: "في الواقع كانت ميجان ممثلة هوليوودية ناجحة إلى حد ما ولم تعش أبدًا في هذا البلد ولم تكن تعرف شيء عن العائلة المالكة".

وأشارت الصحيفة، الى أن مقطع الفيديو الدعائي الذي صدر بالأمس، لفيلم "The Firm by the Sussexes"، "ذي فايرم باي ذي ساسكسس" -الذي يحكي عن معاناة ميجان داخل القصر- زعمت فيه ميجان وجود حربًا ضدها بتقديم حكايات سيئة عن أفراد العائلة الملكية الآخرين.

ويعود أصل القصة، عندما أعلنت ميجان زوجة الأمير هاري -المتنازل عن الملكية- تعرضها المعاملة السيئة والاضطهاد داخل القصر الملكي البريطاني، عندما كانت تعيش بداخله برفقة الملكة إليزابيث الثانية التي رحلت هذا العام.

وأدى ذلك لقرار الأمير هاري، بخروجه من القصر لحماية ميجان، والعيش برفقتها مع أبنائه أرتشي وليليبيت في أمريكا، حيث صرح سابقا بأنه يخشى على ميجان من أن تلقى نفس مصيره أمه الأميرة ديانا التي توفيت في ظروف غامضة.