محافظ أسيوط يوجه بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق لضبط الأسعار

وشدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تكثيف الحملات التموينية على الأسواق ومحال بيع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين وضبط الأسعار وحماية المستهلك من أساليب التلاعب والغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات القياسية، وذلك في إطار خطة المحافظة لمراقبة الأسواق بالتنسيق مع التموين والأجهزة الرقابية المختلفة.

وأكد المحافظ ضرورة تكاتف جميع الجهود والتنسيق بين جميع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وقطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والبيئة لتكثيف الحملات التموينية والرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز وأماكن تداول السلع الغذائية بهدف محاربة التجار المتلاعبين بقوت الناس وضبط الأسعار وحماية الموطن من جشع التجار والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، لافتا إلى متابعته بشكل يومي نتائج الحملات التموينية المنفذة بنطاق المراكز والمدن والأحياء.

وفي هذا الصدد، شنت الوحدات المحلية لمركز ومدينة الغنايم تحت إشراف مصطفى علي رئيس المركز، حملة تموينية استهدفت سوق الغنايم بالاشتراك مع الإدارة الصحية قسم مراقبة الأغذية والإدارة البيطرية بالمركز، أسفرت عن تحرير 17 مخالفة تموينية وإعدام حوالى 20 لتر زيت طعام مستعمل كما تم إعدام ما يقارب من 5 كجم حلوى جافة غير نظيفة بها أتربة وشوائب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، كما تم متابعة أماكن عرض وبيع اللحوم المعروضة للمواطنين بالسوق والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ولم يتبين وجود مخالفات تتعلق بجودة وصلاحية اللحوم المعروضة.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري تحت إشراف محمد حسن عبدالكريم، حملة على المخابز والمحال التحارية بمشاركة مسئولي إدارة تموين البداري وبعض رؤساء القرى وتم المرور على المخابز لضمان وصول خبز جيد ومطابق المواصفات للمواطنين وتم تحرير 18 مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.