إيران: تهديدات أمنية غيَّرت مسار وفدنا أثناء عودته من المفاوضات

قال محمد مرندي المستشار في فريق التفاوض الإيراني المتوجه إلى باكستان، إن الطائرة التي أقلَّت الوفد العائد إلى البلاد غيَّرت مسارها بسبب ما وصفها بـ"تهديدات أمنية".

وأوضح مرندي في تصريح لقناة "الميادين" اللبنانية، الاثنين، بأن الوفد الإيراني عاد إلى البلاد عبر مسار مختلف بعد تلقي معلومات استخباراتية عن احتمال تعرضه لهجوم.

وأشار إلى أن الطائرة التي كانت تقل الوفد غيَّرت مسارها بسبب التهديدات، وبعد هبوطها في مدينة مشهد، توجه أعضاء الوفد إلى طهران عبر القطار والطرق البرية.

ولم يحدد مرندي أين تم تغيير المسار وفي أي مكان كان من المحتمل أن يقع فيه الهجوم.

والأحد، أعلنت إيران والولايات المتحدة انتهاء مفاوضات جرت في إسلام آباد دون التوصل إلى اتفاق نهائي لإنهاء الحرب، وسط تبادل للاتهامات بين الجانبين بشأن مسؤولية التعثر في ذلك.

وفي 8 أبريل الجاري، أعلنت واشنطن وطهران هدنة لمدة أسبوعين بوساطة باكستانية، تمهيدا لمفاوضات أوسع لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير الماضي.