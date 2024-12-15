 وسائل إعلام محلية: طائرات مسيرة أوكرانية مشتبه بها تهاجم عاصمة جمهورية الشيشان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وسائل إعلام محلية: طائرات مسيرة أوكرانية مشتبه بها تهاجم عاصمة جمهورية الشيشان

موسكو - (د ب أ)
نشر في: الأحد 15 ديسمبر 2024 - 1:39 م | آخر تحديث: الأحد 15 ديسمبر 2024 - 1:39 م

ذكرت وسائل إعلام محلية، أن جروزني عاصمة جمهورية الشيشان، تعرضت لهجوم من جانب طائرات درون أوكرانية مشتبه بها في الساعات الأولى من اليوم الأحد.

وقالت قنوات المعارضة نيوسو واوستوروزنو نوفوستي، عبر منصة تليجرام، إن معسكرا عسكريا وقاعدة تابعة لوحدة القوات الشرطية الخاصة "أو أم أو أن" كانتا أهداف الهجوم.

وأظهرت مقاطع فيديو، تم تداولها على شبكة الإنترنت لحظة الهجوم.

ولم ترد معلومات بشأن خسائر بشرية أو أضرار مادية محتملة.

ولم يرد في البداية أي تعليق رسمي على الهجوم، الذي يعد ثالث هجوم أوكراني مشتبه به منذ بداية الشهر، يستهدف المنطقة الواقعة جنوب شرق أوكرانيا.

 

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