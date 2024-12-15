وزير البيئة الأسبق: مؤسسة راعي مصر لديها رؤية نحو توفير التعليم والتعليم المهني

أعربت الدكتورة ليلى إسكندر، عضو مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، ووزير البيئة الأسبق، عن سعادتها بالمشاركة في أعمال المؤسسة وجهودها لدعم الفقراء والمحتاجين والأسر الأولى بالرعاية في جميع أنحاء وربوع مصر.

وقالت "إسكندر"، خلال احتفالية راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، للكشف عن إنجازات ورؤية المؤسسة، إن المصريين في القرى والنجوع والمستويات الفقيرة يجتهدون ويبحثون عن العمل، مشيرة إلى أن مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني لها رؤية نحو توفير التعليم، سواء تعليم معني أو تعليم تربوي، خاصة وأن نسبة الأمية في مصر تصل إلى نحو 28%، الأمر الذي يحتاج إلى مزيد من العمل والجهد من الجميع.

وأكدت عضو مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر أن الجميع مخلصين للمؤسسة والعمل بها، واتمنى لقيادات العمل الأهلي والمجتمعي الاستمرار في جهوده وتعزيز روح التطوع من أجل مستقبل أفضل.