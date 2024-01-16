مستشار الأمن القومي العراقي: ادعاء إيران باستهداف مقر للموساد في أربيل غير صحيح

قال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، إن «الادعاءات التي تتحدث عن استهداف مقر للموساد في أربيل لا أساس لها من الصحة».

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «اطلعنا ميدانيا وبرفقة أعضاء اللجنة التحقيقية، على منزل رجل الأعمال المستهدف ليلة أمس في أربيل، وتبين أن الادعاءات التي تتحدث عن استهداف مقر للموساد لا أساس لها من الصحة».

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الحرس الثوري هاجم، أمس الإثنين، ما وصفه بمراكز تجسس وتجمعات لجماعات مناهضة لطهران في أربيل، شمال العراق.

وقتل 4 مدنيين وأصيب 6 آخرون بعد استهداف صواريخ منطقة راقية بالقرب من القنصلية في أربيل، وفقا لمجلس الأمن التابع لحكومة إقليم كردستان.

من جانبه، أعرب الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، عن إدانته الشديدة للقصف الذي استهدف مدينة أربيل، منوهًا أنه «يُعد انتهاكا للسيادة العراقية، ويعمل على تقويض الأمن والاستقرار في البلد».

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الاثنين: «نُدين بشدة القصف الذي استهدف مدينة أربيل، ويُعد انتهاكا للسيادة العراقية، ويعمل على تقويض الأمن والاستقرار في البلد».

وأضاف: «إن حسم المسائل يكون عبر الحوار البنّاء المشترك، لا من خلال الهجمات العسكرية التي تهدد استقرار العراق، بل وكل المنطقة التي تشهد توترات ينبغي العمل على خفضها».