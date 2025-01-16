الهلال الأحمر الفلسطيني: سقوط 30 شهيدا بالغارات الإسرائيلية بعد إعلان وقف إطلاق النار

قالت نيبال فرسخ، مسئولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي كثف غاراته على مناطق متفرقة من قطاع غزة عقب إعلان التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار يوم الأربعاء؛ ما أدى إلى استشهاد أكثر من 30 فلسطينيا خلال الساعات الماضية.

ورحبت خلال تصريحات لـ «العربية الحدث» مساء الخميس، بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، معربة عن أملها في دخوله حيز التنفيذ فعليا خلال الأحد المقبل، لا سيما بعد استشهاد أكثر من 46 ألف فلسطيني على مدار الـ 15 شهرًا الماضية، وإصابة ما يزيد عن 110 آلاف آخرين.

وأوضحت أن حجم الدمار الذي لحق بالقطاع «غير مسبوق»، مشيرة إلى تدمير جميع أوجه الحياة في قطاع غزة، بما في ذلك أكثر من 70% من البيوت، وشبكات المياه والصرف الصحي، والمستشفيات.

وشددت على ضرورة بذل جهود كبيرة خلال الأشهر القادمة من أجل التخفيف من معاناة الناس، ولو بشكل قليل،

وأكدت أن طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني على أتم الاستعداد للقيام بجهود الاستجابة الإنسانية، مبدية آمالها في دخول شاحنات المساعدات الإنسانية من خيام واحتياجات أساسية وملابس للسكان الذين هم في أمس الحاجة لها، بالإضافة إلى المساعدات الطبية والغذائية؛ كأحد الأوليات للعيش بكرامة خلال الأيام المقبلة.

وأضافت أنه يجري العمل على إقامة مستشفى ميداني في محافظة غزة؛ بهدف تعزيز الجهود الطبية مع عودة النازحين، في ظل عمل 16 مستشفى فقط من أصل 36 بشكل جزئي في قطاع غزة.